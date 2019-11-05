Источник: в Крыловском государственном научном центре сменилось руководство

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Олег Савченко стал временно исполняющим должность генерального директора головного научно-исследовательского учреждения кораблестроительной отрасли "Крыловский государственный научный центр" (КГНЦ), создающего концепт-проекты кораблей. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в кораблестроительной отрасли.

"Внутренним приказом к работе в качестве временно исполняющего должность генерального директора КГНЦ сегодня приступил Олег Савченко", - сказал собеседник агентства.

Ранее КГНЦ в качестве исполняющего обязанности генерального директора возглавлял доктор технических наук, профессор Павел Филиппов. Савченко занимал должность первого заместителя директора филиала ЦНИИ судовой электротехники (входит в КГНЦ).

В КГНЦ не стали комментировать информацию о смене руководства.

28 октября в пресс-службе Минпромторга РФ ТАСС сообщили, что КГНЦ будет преобразован из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ).

15 ноября КГНЦ отмечает юбилей - 125 лет со дня учреждения.