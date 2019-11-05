Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экспорт грузинского вина в Россию в январе-октябре 2019 года вырос на 11%

При этом Россия остается основным импортером вина из республики

ТБИЛИСИ, 5 ноября. /ТАСС/. Грузия с января по октябрь текущего года экспортировала в Россию более 47 млн бутылок вина, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах Национального агентства вина республики.

Россия остается основным импортером грузинского вина. На втором месте, по данным агентства, расположилась Украина. За десять месяцев Грузия экспортировала в эту страну более 8,3 млн бутылок вина, что на 0,5% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Тройку лидеров замыкает Китай. С начала года Грузия экспортировала более 6 млн бутылок вина в Поднебесную - на 12% больше в годовом выражении.

В агентстве утверждают, что экспорт грузинского вина растет и в такие страны, как США (вырос на 51%) и Великобритания (3%). Всего за десять месяцев Грузия экспортировала более 75,6 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Стоимость экспортированного вина составила $195 млн, что на 20% больше в годовом выражении. Грузинское вино экспортировали 302 компании.

Помимо вина, Грузия с января по октябрь экспортировала 23,8 млн бутылок бренди, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Доход составил порядка $51 млн, увеличившись на 58%. За десять месяцев Грузия также экспортировала более 521 тыс. бутылок грузинской водки - чачи. Рост составил 62%. Доходы от поставок чачи с января по октябрь текущего года достигли $1,5 млн, увеличившись на 58% в годовом выражении.

Теги
ГрузияРоссия
Реклама на ТАСС
Курс доллара опустился до 63,37 рубля
Курс евро снизился до 70,59 рубля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС