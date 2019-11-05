Экспорт грузинского вина в Россию в январе-октябре 2019 года вырос на 11%

ТБИЛИСИ, 5 ноября. /ТАСС/. Грузия с января по октябрь текущего года экспортировала в Россию более 47 млн бутылок вина, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованных во вторник материалах Национального агентства вина республики.

Россия остается основным импортером грузинского вина. На втором месте, по данным агентства, расположилась Украина. За десять месяцев Грузия экспортировала в эту страну более 8,3 млн бутылок вина, что на 0,5% меньше, чем в январе-октябре прошлого года. Тройку лидеров замыкает Китай. С начала года Грузия экспортировала более 6 млн бутылок вина в Поднебесную - на 12% больше в годовом выражении.

В агентстве утверждают, что экспорт грузинского вина растет и в такие страны, как США (вырос на 51%) и Великобритания (3%). Всего за десять месяцев Грузия экспортировала более 75,6 млн бутылок этого алкогольного напитка, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Стоимость экспортированного вина составила $195 млн, что на 20% больше в годовом выражении. Грузинское вино экспортировали 302 компании.

Помимо вина, Грузия с января по октябрь экспортировала 23,8 млн бутылок бренди, что на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Доход составил порядка $51 млн, увеличившись на 58%. За десять месяцев Грузия также экспортировала более 521 тыс. бутылок грузинской водки - чачи. Рост составил 62%. Доходы от поставок чачи с января по октябрь текущего года достигли $1,5 млн, увеличившись на 58% в годовом выражении.