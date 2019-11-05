Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шторм привел к приостановке отгрузки нефти на экспорт в некоторых портах России

Работы остановлены в Новороссийске, график отгрузки в портах корректируется по погоде

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено во всех портах РФ, где идет отгрузка нефти на экспорт. Работы в Новороссийске остановлены, график отгрузки в портах корректируется по погоде. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Во всех портах действует штормовое предупреждение. В Приморске и Усть-Луге начался шторм вчера в 21:45. Отгрузка идет по фактической погоде, график пока выполняется. Но к вечеру ожидается усиление ветра до 25 м/с, и в этом случае работы будут остановлены. В Новороссийске шторм с 3 ноября, работы остановлены, отставание от графика - две позиции. В Козьмино сегодня с 7:02 (мск) начался прогнозируемый шторм. За счет ранней постановки танкера график не нарушен. Однако до конца недели погода будет неустойчивой. В Махачкале все выходные был шторм. Обещают улучшение погоды сегодня к вечеру. Опаздывающих танкеров нет", - сказал Демин.

"Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану", - добавил он.

Кроме того, 4 ноября в 23:09 в Светлинском районе произошло землетрясение с эпицентром в 130 км юго-восточнее Орска на глубине 10 км магнитудой 5,5 и интенсивностью 6,5-7 балла. "По предварительным данным, в радиусе 350 км от эпицентра фактов нарушения функционирования системы не выявлено", - отметил представитель "Транснефти".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
"Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита
Сумма будет снижена до $2 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС