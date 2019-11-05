Шторм привел к приостановке отгрузки нефти на экспорт в некоторых портах России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено во всех портах РФ, где идет отгрузка нефти на экспорт. Работы в Новороссийске остановлены, график отгрузки в портах корректируется по погоде. Об этом журналистам сообщил официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Во всех портах действует штормовое предупреждение. В Приморске и Усть-Луге начался шторм вчера в 21:45. Отгрузка идет по фактической погоде, график пока выполняется. Но к вечеру ожидается усиление ветра до 25 м/с, и в этом случае работы будут остановлены. В Новороссийске шторм с 3 ноября, работы остановлены, отставание от графика - две позиции. В Козьмино сегодня с 7:02 (мск) начался прогнозируемый шторм. За счет ранней постановки танкера график не нарушен. Однако до конца недели погода будет неустойчивой. В Махачкале все выходные был шторм. Обещают улучшение погоды сегодня к вечеру. Опаздывающих танкеров нет", - сказал Демин.

"Прием нефти в систему и поставки на НПЗ идут по плану", - добавил он.

Кроме того, 4 ноября в 23:09 в Светлинском районе произошло землетрясение с эпицентром в 130 км юго-восточнее Орска на глубине 10 км магнитудой 5,5 и интенсивностью 6,5-7 балла. "По предварительным данным, в радиусе 350 км от эпицентра фактов нарушения функционирования системы не выявлено", - отметил представитель "Транснефти".