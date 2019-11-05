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"Роснефть" установила абсолютный рекорд суточной добычи летом 2019 года

Этих показателей компании удалось добиться благодаря снятию ограничений на поставки "Транснефтью"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "РН-Юганскнефтегаз" - крупнейшая "дочка" "Роснефти" - летом 2019 года установила исторический рекорд по суточной добыче нефти, произведя 1,45 млн баррелей в сутки, говорится в отчете материнской компании за девять месяцев 2019 года. Достичь такого показателя удалось благодаря снятию ограничений на поставки "Транснефтью".

"Это самый высокий показатель за всю историю производственной деятельности предприятия с 1964 года, который более чем на 500 тонн превышает предыдущий рекорд, установленный в октябре 2018 года - 197,5 тыс. тонн, или 1,46 млн баррелей в сутки", - сообщается в документе.

"Роснефть отмечает, что "РН-Юганскнефтегаз" применяет на проекте передовые технологии для увеличения отдачи нефти из низкопроницаемых коллекторов и на зрелых месторождениях.

"Транснефть" в июле ограничивала прием нефти от "РН-Юганснефтегаза". Монополия объясняла введение ограничений тем, что "Роснефть" скопила большое количество безадресной нефти в системе, а "Роснефть" называла в качестве причины заполненность трубопроводов суррогатной нефтью.

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