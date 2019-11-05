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"Сафмар" договорился урегулировать споры по сделкам на общую сумму более 135 млрд рублей

В соглашении по урегулированию споров также участвуют банк непрофильных активов "Траст" и банк "Открытие"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Группа "Сафмар" Михаила Гуцериева, банк непрофильных активов "Траст" и банк "Открытие" подписали соглашение об урегулировании споров по активам. Сумма сделок, которые будут проведены в рамках урегулирования, более 135 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении банка "Траст".

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил ТАСС, что группа "Сафмар" планирует выкупить доли в "Русснефти" и девелоперской компании "А101", которые попали в банк непрофильных активов в результате санации Бинбанка. Сделка может состояться уже в первой половине ноября.

"Стороны договорились, что группа "Сафмар" выкупит ряд активов у группы банка "Траст" на сумму около 94 млрд рублей, реструктуризирует часть активов, в данный момент принадлежащих банку на общую сумму 41 млрд рублей, а также откажется от исковых требований к группам "Траст" и "БФКО" совокупно на 31 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

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