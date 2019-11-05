Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FT: Вашингтон рассматривает возможность отмены части пошлин на китайские товары

Как отмечает издание, речь может идти об одежде, бытовых приборах и мониторах с плоским экраном

ТАСС, 5 ноября. США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на пять информированных источников, осведомленных о ходе подобных дискуссий.

По их данным, Белый дом рассматривает возможность отмены 15-процентных пошлин на импортируемые из КНР товары, в частности одежду, бытовые приборы и мониторы с плоским экраном, общая стоимость которых достигает $112 млрд.

Такой шаг Вашингтона, как отмечает издание, отвечал бы основному требованию Пекина в то время, когда участники переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира "разрабатывают условия прекращения огня", которые в ближайшие недели будут, как ожидается, одобрены президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако Белый дом ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США. Вашингтон уже приостановил запланированное повышение тарифов на товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, которое должно было вступить в силу 15 октября, напоминает газета. Американские чиновники также предположили, что Пекин мог бы отказаться от запланированного в декабре введения тарифов на потребительские товары из-за океана общей стоимостью $156 млрд.

Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон доволен ходом переговоров с Китаем и рассчитывает, что договоренности между странами по ряду вопросов будут достигнуты в течение двух недель. Он назвал текущие консультации "первой фазой" переговорного процесса.

Теги
СШАКитайСи ЦзиньпинТрамп, Дональд
Реклама на ТАСС
Газовый конфликт России и Украины
"Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита
Сумма будет снижена до $2 млрд
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС