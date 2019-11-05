FT: Вашингтон рассматривает возможность отмены части пошлин на китайские товары

ТАСС, 5 ноября. США планируют отменить ряд введенных в сентябре пошлин на товары из Китая в качестве уступки для достижения договоренностей между странами по ряду спорных вопросов. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times со ссылкой на пять информированных источников, осведомленных о ходе подобных дискуссий.

По их данным, Белый дом рассматривает возможность отмены 15-процентных пошлин на импортируемые из КНР товары, в частности одежду, бытовые приборы и мониторы с плоским экраном, общая стоимость которых достигает $112 млрд.

Такой шаг Вашингтона, как отмечает издание, отвечал бы основному требованию Пекина в то время, когда участники переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира "разрабатывают условия прекращения огня", которые в ближайшие недели будут, как ожидается, одобрены президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

Однако Белый дом ожидает ответных мер от Пекина, касающихся в том числе защиты интеллектуальной собственности для американских компаний, большей уверенности в масштабах китайских закупок сельскохозяйственной продукции из США. Вашингтон уже приостановил запланированное повышение тарифов на товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, которое должно было вступить в силу 15 октября, напоминает газета. Американские чиновники также предположили, что Пекин мог бы отказаться от запланированного в декабре введения тарифов на потребительские товары из-за океана общей стоимостью $156 млрд.

Министр торговли США Уилбур Росс на прошлой неделе сообщил в эфире телеканала Fox Business, что Вашингтон доволен ходом переговоров с Китаем и рассчитывает, что договоренности между странами по ряду вопросов будут достигнуты в течение двух недель. Он назвал текущие консультации "первой фазой" переговорного процесса.