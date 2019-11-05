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ЦБ выпустил памятные монеты "Дед Мороз и лето" и "Ростехнадзор"

Речь идет о монетах номиналом 1, 3 и 25 рублей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Банк России 5 ноября выпустил в обращение памятные монеты из драгоценного и недрагоценных металлов "Дед Мороз и лето" серии "Российская (советская) мультипликация", а также монету "Ростехнадзор". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ РФ.

В серию "Российская (советская) мультипликация" войдут серебряные монеты номиналом 3 рубля, а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей в обычном исполнении и исполнении с цветным изображением. На оборотной стороне монеты номиналом 3 рубля расположено изображение сцены из мультфильма с выполненными в цвете Дедом Морозом и детьми, вверху по окружности имеется надпись: "Дед Мороз и лето". Тираж монеты - 3 тыс. штук.

На памятных монетах номиналом 25 рублей расположено изображение сцены из мультфильма в металлическом и цветном вариантах. Тираж монет - 450 тыс. и 50 тыс. штук соответственно.

Кроме того, Банк России выпускает серебряную монету номиналом в 1 рубль "Ростехнадзор", посвященную 300-летию подписания Петром I указа об учреждении Берг-коллегии. Тираж - 3 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

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Россия
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