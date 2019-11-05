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Роспотребнадзор назвал главные риски для заемщиков

Одним из основных рисков стал рост числа "теневых" микрофинансовых организаций

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Основными рисками для потребителей рынка микрофинансовых услуг являются переход заемщиков в нелегальные микрофинансовые организации (МФО) из-за увеличения отказов по займам в легальных, рост числа нелегальных МФО, предоставление МФО дорогих займов закредитованным и безработным потребителям, а также рост долговой нагрузки граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по результатам исследования рынка микрозаймов.

В пресс-службе отметили, что риски также могут быть связаны с нежеланием заемщиков подробно ознакомиться с договором, в котором указаны дополнительные платежи по займам, "средний и ниже среднего" уровень финансовой грамотности заемщиков, отсутствие дополнительных источников погашения микрозаймов кроме зарплаты.

Также ведомство назвало среди основных рисков растущее среднее значение полной стоимости кредита для микрозаймов "до зарплаты" ( сроком до 30 дней и на сумму до 30 тыс. рублей), увеличивающееся количество нелегальных игроков рынка микрофинансирования, превышающее число легальных МФО в три раза.

"Банк России впервые в этом году зафиксировал тренд на снижение количества обращений потребителей, хотя общее их количество остается достаточно высоким, а лидером по числу жалоб является сектор кредитования и страхования", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

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