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Минэнерго ожидает снижения роста энергопотребления

По словам главы ведомства Александра Новака, рост этого показателя в 2019 году составит около 1%, в то время как в прошлом году - 1,7%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэнерго ожидает, что рост потребления электроэнергии в России в 2019 году составит около 1%. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая перед депутатами Госдумы из фракции "Единая Россия".

"В прошлом году потребление электроэнергии составило 1,101 трлн киловатт часов. Это хороший показатель, так как в прошлом году на 1,7% прирост был, в этом году - порядка 1% мы ожидаем", - заметил он.

По его словам, то, что прирост потребления электроэнергии ниже темпа роста ВВП, связано с реализацией программы энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что минимальный рост потребления электроэнергии в централизованных энергосистемах РФ до конца 2024 года должен составить 6%. Согласно материалам, ранее опубликованным на сайте правительства РФ, целевой показатель по минимальному приросту энергопотребления в централизованных энергосистемах страны в 2019 году составляет 1%, к 2021 году - 3%. К Единой энергосистеме России не относятся регионы, работающие в технологически изолированных территориальных энергосистемах, таких как Таймырский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
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