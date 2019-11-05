Минэнерго ожидает снижения роста энергопотребления

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэнерго ожидает, что рост потребления электроэнергии в России в 2019 году составит около 1%. Об этом сказал министр энергетики Александр Новак, выступая перед депутатами Госдумы из фракции "Единая Россия".

"В прошлом году потребление электроэнергии составило 1,101 трлн киловатт часов. Это хороший показатель, так как в прошлом году на 1,7% прирост был, в этом году - порядка 1% мы ожидаем", - заметил он.

По его словам, то, что прирост потребления электроэнергии ниже темпа роста ВВП, связано с реализацией программы энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что минимальный рост потребления электроэнергии в централизованных энергосистемах РФ до конца 2024 года должен составить 6%. Согласно материалам, ранее опубликованным на сайте правительства РФ, целевой показатель по минимальному приросту энергопотребления в централизованных энергосистемах страны в 2019 году составляет 1%, к 2021 году - 3%. К Единой энергосистеме России не относятся регионы, работающие в технологически изолированных территориальных энергосистемах, таких как Таймырский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ.