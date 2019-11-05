Дума обсудит возвращение Госпожнадзору контроля за строительством ТРЦ на следующей неделе

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума не будет рассматривать во вторник законопроект, который возвращает Госпожнадзору функции контроля за строительством и проектированием зданий объектов с массовым пребыванием людей - торгово-развлекательных центров (ТРЦ), кинотеатров. Его обсуждение во втором чтении переносится на следующую неделю, сообщил ТАСС первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Его перенесли. Закон будет принят, безусловно, но возникли определенные разногласия с определенными ведомствами, поэтому в согласительном порядке, мы думаем, в течение недели мы все разногласия утрясем. На следующей неделе он будет рассмотрен", - сказал Исаев после заседания Совета Думы. Законопроект значился в предварительном порядке работы нижней палаты на вторник, уточненная повестка была утверждена на заседании Совета Думы.

Инициатива была внесена после трагедии в ТРЦ "Зимняя вишня" 25 марта прошлого года и принята в первом чтении в декабре. Документ получил полную поддержку в МЧС, где отмечали по итогам анализа свыше 11 тыс. объектов, принятых в эксплуатацию с 2007 года (когда МЧС лишилось функций надзора в строительстве), что в 80% случаев имеются нарушения в области пожарной безопасности, которые можно устранить либо при реконструкции объекта, либо при его капитальном ремонте, а то и вовсе этот объект нужно сносить.

Как подчеркивал председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, главная идея законопроекта - обязательное участие органов Госпожнадзора в экспертизе проектной документации и подготовке заключения о соответствии построенного или реконструированного здания требованиям пожарной безопасности.