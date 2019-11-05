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Между Севастополем и Тартусом могут запустить морские круизы

Кроме того, как отметил губернатор сирийской провинции, в порту Тартуса может быть создана особая экономическая зона, чтобы стимулировать развитие грузовых перевозок между регионом и российскими портами

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Делегация сирийской провинции Тартус и власти Севастополя обсуждают вопрос об организации морских круизов между портами регионов для укрепления культурных и деловых контактов, сообщил во вторник губернатор Тартуса Сафуан Абу Саад на встрече с представителями бизнеса Крыма и Севастополя.

Накануне, 4 ноября, делегация сирийской провинции во главе с губернатором Тартуса Сафуаном Абу Саадом прибыла в Севастополь. На встрече с врио губернатора российского региона Михаилом Развожаевым обсуждалось создание центра дистрибуции зерна из России в Сирию и соседние государства. Также губернатор провинции отметил, что в порту Тартуса может быть создана особая экономическая зона, чтобы стимулировать развитие грузовых перевозок между регионом и российскими портами. Провинция, в свою очередь, готова поставлять в Севастополь оливки, оливковое масло, цитрусовые и медикаменты.

"Мы уже обсуждали [с властями Севастополя] вопрос о том, что в рамках организации прямого морского сообщения будет производиться обмен не только грузами, но и будут организованы морские путешествия с культурно-деловой программой. Например, неделя в море и неделя в Севастополе. И наоборот - неделя в море, неделя в Тартусе. Это позволит и предпринимателям двух стран, и просто заинтересованным лицам ближе познакомиться с культурно-деловыми возможностями наших стран. И эту сферу мы также видим очень важной", - сказал Саад.

Российским компаниям, готовым работать в провинции Тартус, по его словам, будут предоставлены льготы и поддержка.

В январе 2019 года российская делегация побывала с визитом в Сирии. Власти Севастополя и сирийской провинции Тартус подписали соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым запланирована совместная работа в сфере высшего образования, грузовых поставок и культурного сотрудничества. Еще один визит в провинцию власти Севастополя намерены совершить в начале 2020 года.

Теги
СирияРоссияСевастополь
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