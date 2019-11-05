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Stada вложит $660 млн в покупку продуктов Takeda в России и СНГ

В сделку вошли препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также биологически активные добавки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания Stada заключила сделку о приобретении портфеля брендовых продуктов у Takeda Pharmaceutical за $660 млн. Об этом говорится в сообщении Stada.

Согласно условиям сделки, портфель из 20 безрецептурных и рецептурных продуктов, зарегистрированных в России, Грузии, Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Узбекистане и других странах, будет передан группе Stada. Как отмечается, в сделку вошли препараты для лечения диабета, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также биологически активные добавки.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2020 года. Кроме того, Takeda и Stada заключат соглашения о производстве и поставках в рамках приобретаемого портфеля, в соответствии с которым Takeda продолжит поставлять продукцию в Stada. Сделка будет финансироваться за счет заемного капитала.

"На сегодня это крупнейшее в истории Stada приобретение, которое позволит нам стать одним из ключевых игроков на большом и динамично развивающимся рынке. Продукты под брендом Stada уже представлены в большинстве самых востребованных категорий аптечного спроса. Однако, мы продолжаем расширять портфель бренд-дженериков, усиливая позиции в стратегически важных для нас нишах и развивая новые направления", - приводятся в сообщении слова генерального директора Stada Питера Гольдшмидта.

Консультантами Stada по сделке выступили Nomura (M&A) и Kirkland & Ellis LLP.

Компания Stada Arzneimittel AG (Германия) специализируется на развитии двух направлений: дженерики и безрецептурные препараты (ОТС). Продукция компании представлена в 120 странах. В 2018 финансовом году скорректированные продажи группы достигли €2 млрд 330,8 млн, скорректированная прибыль EBITDA - €503,5 млн.

Takeda - международная фармацевтическая компания, присутствующая на рынке примерно 80 стран мира. На рынке России компания работает более 25 лет.

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