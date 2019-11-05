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Профильный комитет Думы получил около 400 поправок к проекту федерального бюджета

Первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев сообщил, что второе чтение проекта бюджета состоится 19 ноября

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам получил ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2020-2022 годы около 400 поправок. Об этом во вторник по итогам Совета Думы сообщил первый замглавы фракции единороссов Андрей Исаев.

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"На сегодняшний день в комитет по бюджету поступило около 400 поправок, работа с ними начинается", - сказал Исаев. Срок их поступления истек в 18:00 4 ноября.

По его словам, второе чтение проекта бюджета состоится по плану, 19 ноября. "Мы ожидаем серьезную конструктивную дискуссию, а также учет тех замечаний, которые были высказаны Госдумой в постановлении при принятии бюджета в первом чтении", - добавил парламентарий.

Предложения депутатов, нашедшие отражение в постановлении нижней палаты, касаются более раннего поступления бюджетных средств в регионы, развития сельских территорий, сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности субъектов РФ, а также реализации региональных инвестпроектов.

23 октября Госдума приняла в первом чтении проект трехлетнего федерального бюджета. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей.

Теги
РоссияИсаев, Андрей Константинович
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