Эксперты ОПЕК отметили потенциал использования AI в разведке нефтяных месторождений

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Эксперты Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) отметили возрастающую роль алгоритмов искусственного интеллекта (AI) в процессе локализации и оценки нефтяных месторождений. Анализ данных в режиме реального времени позволяет получать более детальную информацию о нефтяных залежах и быстро рассчитывать стоимость проектов. Об этом говорится в долгосрочном прогнозе организации.

Анализ акустических волн, подобно ультразвуковой диагностике в медицине, позволяет изучать геологические структуры под поверхностью Земли, однако при использовании данного способа исследования залежей создается огромное количество данных, причем непрерывно поступающую информацию необходимо анализировать в режиме реального времени, указывают эксперты. Если ранее сейсмический анализ использовался, главным образом, для определения местоположения крупных нефтяных залежей, то на сегодняшний день, по их словам, цифровые технологии позволяют получать более детальную информацию о процессах разведки и добычи.

По мнению экспертов, использование AI-алгоритмов для анализа и обработки поступающих данных позволит извлекать беспрецедентно важную информацию о составе грунта и возможных разрывах пластов, а использование моделей машинного обучения - верный способ не только получить детальное представление об особенностях геологических структур, но и фактически заглянуть в будущее, моделируя процессы бурения и гидроразрыв пласта.

Блокчейн и Big Data

В прогнозе также сообщается, что современные цифровые технологии и анализ данных будут играть ключевую роль в развитии нефтегазовой отрасли. В ближайшие годы особенно широкое распространение получат решения на базе big data и технологии блокчейн.