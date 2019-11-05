Эксперты ВШЭ считают, что инфляция по итогам 2019 года может быть ниже 3%

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России по итогам 2019 года может снизиться до уровня 2,8%, а ЦБ в декабре примет решение о снижении ключевой ставки до 6%. Об этом говорится в исследовании "Комментарии о государстве и бизнесе", подготовленном Высшей школой экономики.

Что из этого хорошо, а что плохо?

Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

"По нашим оценкам, инфляция по итогам 2019 г. составит от 2,8% до 3,3%. Снижение ключевой ставки до 6,5% на фоне столь вялой ценовой динамики вряд ли окажется достаточным для того, чтобы инфляция в 2020 г. составила прогнозируемые Банком России 3,5-4,0%", - говорится в исследовании.

По оценке экспертов ВШЭ, стали медленнее дорожать все сегменты потребительной корзины. При этом они обратили внимание на резкое торможение роста цен на непродовольственные товары, динамика которых наиболее индикативна и обычно устойчива.

"В последние месяцы впервые с весны 2018 г., когда поднялись цены на бензин и было объявлено о повышении НДС, происходило устойчивое синхронное снижение наблюдаемой и ожидаемой населением инфляции, что может говорить об общем уменьшении беспокойств за динамику цен - на фоне медленного роста ценников, укрепления рубля, отсутствия ожиданий повышения налогов", - пишут эксперты. Они отмечают, что население продолжает верить в дальнейшее снижение инфляции.

Как считают эксперты, снижение темпов инфляции приведет к тому, что ЦБ пойдет на очередное снижение ключевой ставки на 0,5 п. п.

"ЦБ может решиться в декабре на очередное понижение ключевой ставки на 0,5 п. п. - до 6,0%. По итогам I квартала 2020 г. темп инфляции может приблизиться к 2,0%, а за год в целом инфляция, вероятно, будет ниже прогнозируемых регулятором 3,5-4,0%", - говорится в исследовании ВШЭ.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 29 октября на встрече с представителями деловых кругов в Объединении предпринимателей Франции (MEDEF) заявил, что инфляция в России по итогам текущего года составит 3,5%, а в следующем году выйдет на уровень около 3%.