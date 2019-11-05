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Газовый конфликт России и Украины

"Нафтогаз" допустил снижение суммы иска к "Газпрому" в случае сохранения транзита

Сумма будет снижена до $2 млрд
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© Роман Канащук/ТАСС
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Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

КИЕВ, 5 ноября. /ТАСС/. Сумма исковых требований "Нафтогаза Украины", связанных с пересмотром ставки транзита на российский газ, будет снижена до менее $2 млрд, если транзит газа будет сохранен и доходы от него останутся на прежнем уровне. Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в Facebook.

"Если транзит будет продолжен и доходы от транзита останутся примерно на текущем уровне (чтобы эти доходы покрывали полные затраты оператора, иначе сейчас нужно определять расходы на обесценивание), то тогда сумма иска снизится примерно до такого уровня (даже меньше $2 млрд)", - сообщил он.

Теги
УкраинаРоссияГазовый конфликт России и Украины
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