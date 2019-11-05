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Пользователи "Одноклассников" получили доступ к статистике своих страниц

Функция доступна только тем пользователям, у которых больше 100 друзей

Пользователи "Одноклассников" получили доступ к статистике своих профилей и теперь могут видеть, какой контент вызывает наибольший интерес у друзей. Как отмечается в сообщении соцсети, раньше такая возможность была только у групп и верифицированных страниц звезд.

"Среди показателей, которые статистика позволяет отслеживать в пользовательских профилях - охват, то есть количество человек, увидевших пост, география друзей, их действия (просмотры, классы, комментарии, репосты, переходы на страницу). С помощью данных статистики также можно увидеть, какой контент набирает больше всего просмотров среди записей, фото и видео", - говорится в сообщении.

Как уточнили в соцсети, статистика также будет полезна людям, которые продвигают на страницах свой бизнес. Новый функционал позволит понять, как пользователи реагируют на публикации, и делать больше постов, которые нравятся аудитории и клиентам. 

Сбор данных статистики начнется после активации инструмента в разделе "Настройки". Функция доступна пользователям, у которых в друзьях больше 100 человек.

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