Производитель "Нарзана" не видит поводов для иска о банкротстве

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. АО "Нарзан" (Кисловодск) считает безосновательным намерение транспортной компании ООО "С-Транс" (Барнаул) обратиться в суд с заявлением о банкротстве производителя минеральной воды. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник организационно-правового управления "Нарзана" Андрей Терещенко.

"С-Транс" 30 октября опубликовал информацию о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Нарзана" - производителя минеральной воды под одноименным брендом, следует из данных портала "Федресурс". Транспортная компания ранее также обращалась в Арбитражный суд Ставропольского края с исками о взыскании средств с "Нарзана". В июле этого года арбитраж удовлетворил иск "С-Транс" на сумму 503 тыс. рублей. В настоящее время на рассмотрении в суде находится еще один иск к "Нарзану" на сумму более 2 млн рублей, рассмотрение назначено на 10 декабря.

"Они прислали нам информацию, о том, что будут готовы отозвать свое заявление из "Федресурса", если мы признаем долг тот, что сейчас рассматривается в суде, и готовы будем его оплатить. Это банальный способ давления на контрагента с целью погашения задолженности. Оснований никаких даже просто для обращения с заявлением в суд с требованием о признании несостоятельным банкротом у организации нет. Потому что предыдущая задолженность погашена в полном объеме", - сказал Терещенко.

По его словам, "Нарзан" не признает задолженность по новому делу. "То дело, первоначальное, мы с ними договорились о мировом соглашении, мы им заплатили больше миллиона сразу. Они тем не менее себя немножко нехорошо повели и остаток все равно запросили через суд. Мы погасили в полном объеме по исполнительному производству всю задолженность, там более 500 тыс. рублей. Сейчас то, что идет судебное разбирательство, во-первых, они эти работы выполнили ненадлежащим образом. А во-вторых, даже чтобы обратиться с заявлением о признании банкрота, необходимо наличие подтвержденной задолженности, которой у нас перед ними на сегодняшний день нет", - добавил Терещенко.

Вторая сторона конфликта

В свою очередь юрист "С-Транс" Дмитрий Харченко сообщил ТАСС, что в суд компания пока не обращалась.

"Мы пока не подали [на банкротство "Нарзана"], мы изъявили свои намерения об обращении в суд с соответствующим заявлением о признании "Нарзан" банкротом в связи с тем, что у них имеется задолженность по оказанным услугам в размере более 2,5 млн рублей. В суд мы пока не обращались, мы пока опубликовали уведомление на "Федеральном ресурсе" (Едином федеральном реестре сведений о деятельности юридических лиц), где написали о своих намерениях обратиться в суд, так как это законодательно нас обязует делать", - сказал Харченко.

По его словам, компания не знает, почему производители минеральной воды не хотят оплачивать долги и в настоящее время пытается связаться с представителями "Нарзана".

"На данный момент у нас на руках есть исполнительный лист по одному иску, и на 10 декабря текущего года назначено судебное заседание по второму иску. В случае, если "Нарзан" погасит задолженность, мы готовы отозвать исполнительный лист из федеральной службы судебных приставов, и также забрать заявление из суда по второму иску - заседание по которому назначено в декабре", - отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что услуги, которые предоставляла компания по перевозке грузов, были оказаны в полном объеме и надлежащим образом.

"Официальных претензий от "Нарзана" не поступало в наш адрес. Подписанные бухгалтерские документы, такие как акты сверок, акты выполненных работ, имеются. Мы начали работать с ними в 2018 году, оказывали услуги до марта-апреля 2019 года, и было оказано более 50 перевозок, соответственно, задолженность с разных периодов накопилась", - сказал Харченко.

О компаниях

Директор КМКР АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) Евгений Левицкий сообщил ТАСС, что согласно лицензиям, выданным Роснедрами, в сутки добывается порядка 50 кубометров минеральной воды типа "Нарзан", возможной к бутиляции. При этом ООО "Нарзан-гидроресурсы" (дочернее предприятие АО "Нарзан") вправе добывать 255 кубометров в сутки.

"КМКР посредством дочернего предприятия ООО "Холдинг-Аква" реализует бутилирование всего добываемого дебита минеральной воды. При этом долю "Нарзана" оценить трудно, так как при утвержденных у "Нарзан-гидроресурсы" 255 кубометрах в сутки, Росприроднадзором по СКФО были установлены факты превышения добычи минеральной воды сверх утвержденных запасов, что не дает возможности определить фактический объем выпускаемой "Нарзаном" продукции", - отметил Левицкий.

Как сообщается на сайте компании, АО "Нарзан" является единственным предприятием, имеющим право использовать наименование места происхождения минеральной воды "Нарзан". По данным системы СПАРК, выручка компании по итогам 2018 года составила чуть более 1 млрд рублей, что соответствует показателям предыдущего года, чистая прибыль - 62,2 млн рублей против убытка в 2 млн рублей годом ранее.

"С-Транс" специализируется на грузовых перевозках.