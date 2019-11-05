Медведев: нужно продолжать оказывать поддержку продвижению российских товаров за рубежом

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Поддержка экспорта российских товаров является важным направлением работы, ее нужно продолжать. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Андреем Слепневым.

"У нас, что неплохо, многие предприятия - и большие, и поменьше - стали активнее реализовывать свою продукцию на экспорт и пользоваться услугами [Российского] экспортного центра <…>", - отметил глава правительства.

"Это [поддержка экспорта] важное направление работы - и с отдельными компаниями, и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Эту деятельность нужно продолжить", - подчеркнул премьер. Он отметил, что данная тема "всегда упирается в объемы финансирования" и предложил обсудить этот вопрос на встрече.