Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев: нужно продолжать оказывать поддержку продвижению российских товаров за рубежом

Премьер-министр отметил, что эта тема "всегда упирается в объемы финансирования"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Поддержка экспорта российских товаров является важным направлением работы, ее нужно продолжать. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с гендиректором Российского экспортного центра Андреем Слепневым.

"У нас, что неплохо, многие предприятия - и большие, и поменьше - стали активнее реализовывать свою продукцию на экспорт и пользоваться услугами [Российского] экспортного центра <…>", - отметил глава правительства.

"Это [поддержка экспорта] важное направление работы - и с отдельными компаниями, и в целом по продвижению наших интересов на иностранных рынках. Эту деятельность нужно продолжить", - подчеркнул премьер. Он отметил, что данная тема "всегда упирается в объемы финансирования" и предложил обсудить этот вопрос на встрече.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияСлепнев, Андрей Александрович
Реклама на ТАСС
Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС