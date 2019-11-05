Объем поддержки РЭЦ российского экспорта за девять месяцев достиг $14,8 млрд

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил $14,8 млрд, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым руководитель РЭЦ Андрей Слепнев.

"Что касается работы РЭЦа - за три квартала мы поддержали российского экспорта на 14,8 млрд долларов. Это достаточно серьезный объем, почти 15% всех поставок - благодаря механизмам страхования, финансирования и промоушена. Поддержали примерно 8,5 тыс. экспортеров", - сказал Слепнев, слова которого приводятся в материалах правительства.

Начало второго полугодия, по его словам, показало "достаточно активный" рост несырьевого экспорта: в июле увеличение на 14%, в августе - на 8%, тогда как первое полугодие складывалось "не просто в связи с конъюнктурными факторами - на металлы, на лес, не такой высокий урожай по зерну", отметил руководитель РЭЦ.

"Урожай по зерну абсолютно нормальный", - отметил в связи с этим Медведев. Как пояснил Слепнев, все дело в высокой базе прошлого года, поэтому в этом сезоне "в сравнении, чисто статистически, мы выглядели не так уникально, как в прошлом году", отметил глава РЭЦ.

По информации Росстата, в 2018 году российские аграрии собрали 113,25 млн тонн зерновых против рекордных 135,4 млн тонн годом ранее. Минсельхоз прогнозирует по итогам 2019 года урожай зерна в 120 млн тонн.

"Но сейчас (во втором полугодии - прим. ТАСС) картина новая сложилась. Рост, который мы видим теперь, обусловлен новыми драйверами роста. Сейчас динамику начинают задавать новые отрасли, прежде всего, в сфере АПК - масло, мясо, рыба, кондитерские изделия. Очень активно развивается машиностроение - рост почти 10%", - сообщил Слепнев.

Кроме того, активно экспортируются минеральные удобрения, фармацевтическая продукция, косметика, одежда, отметил руководитель РЭЦ. Слепнев также сообщил, что интернет-продажи российской продукции на экспорт при поддержке РЭЦ достигли $115 млн.

"И электронная торговля. Мы попробовали этот инструмент, точно угадали. Сейчас тысячи компаний сопровождаем по выходу на зарубежные электронные площадки. Объемы продаж уже порядка 115 млн долларов", - сказал Слепнев, слова которого приводятся в материалах правительства.

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