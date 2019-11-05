Акции "Роснефти" подорожали на 4% на фоне публикации производственного отчета

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Роснефти" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 4,04%, до 451,95 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 12:00 мск.

При этом в пике роста цена акций составляла 453,45 рубля, что выше уровня закрытия предыдущих торгов на 4,4%.

Котировки "Роснефти" продемонстрировали рост на фоне публикации производственного отчета компании за девять месяцев 2019 года.

Согласно данным отчета, компания в январе - сентябре 2019 года увеличила добычу жидких углеводородов на 0,9%, до 172,2 млн тонн год к году, или 4,67 млн баррелей в сутки. В III квартале этот показатель снизился на 1,4%, до 57,8 млн тонн.

Среднесуточная добыча углеводородов за девять месяцев выросла на 0,6%, до 5,78 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (213,1 млн тонн н. э. за девять месяцев). Добыча газа в отчетном периоде снизилась на 0,4%, до 49,73 млрд куб. м.

"Роснефть" за январь-сентябрь текущего года поставила нефть в страны дальнего зарубежья в объеме 102,8 млн тонн, за III квартал - 35,2 млн тонн. На внутренний рынок компания за девять месяцев увеличила поставки моторных топлив на 7,7% год к году, до 22,4 млн тонн, из которых 8,4 млн тонн поставлены в III квартале.