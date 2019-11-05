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Песков: договоренности России и Украины по газу сейчас невозможны

Договоренности России и Украины по газу невозможны, пока не прекратятся судебные претензии - Песков.

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Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается
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