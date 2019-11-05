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Песков назвал законопроект о защите и поощрении капиталовложений важным для развития РФ

При этом представитель Кремля не стал комментировать норму документа, согласно которой вложения в небольшие проекты не попадут под защиту

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает внесенный в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений важным для развития экономики РФ и страны в целом.

"Обсуждение законопроекта только начинается. Это очень важный документ с точки зрения развития экономики нашей страны, с точки зрения развития страны в целом. Его значение трудно переоценить", - сказал он журналистам.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на просьбу прокомментировать норму законопроекта, согласно которой защиту получат крупные инвестиции в промышленность - в размере от 1,5 млрд рублей, то есть вложения в небольшие проекты не попадут под защиту. "Не будем забегать вперед, до того, как начнется обсуждение этого документа в Думе", - сказал Песков.

Правительство РФ 1 ноября внесло в Госдуму законопроект о защите и поощрении капиталовложений. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2020 года, а инвесторы смогут заключить соглашение до 2030 года. По данным Минфина РФ, законопроект направлен на создание условий, которые помогут привлечь в экономику РФ инвестиционные проекты на сумму не менее 30 трлн рублей. Как ожидает ведомство, ежегодно будет заключаться 100-150 соглашений на сумму 7-10 трлн рублей.

В частности, законопроект предполагает защиту для инвестиций в проекты в сфере сельского хозяйства, цифровой экономики, промышленности в размере от 1,5 млрд рублей, в другие отрасли - от 5 млрд рублей.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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