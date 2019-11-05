Роскомнадзор с начала года выявил почти 1,3 тыс. нарушений со стороны телерадиовещателей

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Роскомнадзор с начала 2019 года выявил 1290 нарушений в сфере телерадиовещания. Об этом сообщила во вторник начальник управления разрешительной работы контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Татьяна Денискина на конгрессе Национальной ассоциации телерадиоаещателей.

"В 2019 году выявлено 1290 нарушений со стороны телерадиовещателей", - сказала она. В их числе 270 - в части несоблюдения объемов вещания, 251 - непредоставление обязательного экземпляра документов, 134 - нарушение программной направленности телеканалов и др.

Кроме того, по ее словам, в текущем году было издано 24 приказа о приостановлении лицензии вещателей, а также 11 - о возобновлении таких лицензий.

"Если говорить о самом злостном нарушении - злоупотреблении свободой массовой информации, то по сравнению с 2018 годом Роскомнадзором было выдано в три раза меньше предупреждений. В 2018 году их было 72, в 2019 году [с начала года] выдано 22. Эти предупреждения по-прежнему выдаются в основном сетевым изданиям и в основном за нецензурную брань. Телевещатели были отмечены три раза, в двух случаях это была пропаганда порнографии", - сказала Денискина, отметив, что речь шла о специализированных каналах.