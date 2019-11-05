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Госдума приняла в I чтении законопроект о предустановке российского софта на смартфоны

Перечень отечественных программ и порядок их предварительной установки будет определять правительство

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

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Законопроектом предлагается определить, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV.

Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ.

Правительство поддержало законопроект. По мнению кабмина, его принятие "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий". "Вместе с тем необходимо отметить, что потребности в предусматриваемом законопроектом правовом регулировании до настоящего времени не отмечалось, вопрос о необходимости предустановки российских программ в целях защиты прав потребителей не поднимался, в связи с чем считаем целесообразным предусмотреть в законопроекте право правительства РФ определять перечень отдельных видов таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ и порядок их предустановки", - говорится в официальном отзыве правительства.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

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Россия
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