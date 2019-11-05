Источник: газопровод "Сила Сибири" запустят 2 декабря

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря, сообщил ТАСС источник, знакомый с планами компании.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее говорил, что строительство проекта идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 года.

Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

29 октября "Газпром" заявил, что завершил процесс заполнения газопровода "Сила Сибири" газом. Газ с Чаяндинского месторождения доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе города Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода была подготовлена к началу трубопроводных поставок в Китай.

Кроме того, в 2015 году "Газпром" и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по "западному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири - 2") и меморандум о взаимопонимании по проекту трубопроводных поставок природного газа в Китай с Дальнего Востока России.