Аграрии Липецкой области собрали рекордный урожай масличных культур

ЛИПЕЦК, 5 ноября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Липецкой области собрали по итогам текущего года рекордный урожай масличных культур. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В регионе завершился сбор масличных культур, сразу несколько рекордов побили липецкие аграрии", - сказал он, отметив, что всего в 2019 году собрано более 770 тыс. тонн масличных, что почти на 200 тыс. тонн больше, чем годом ранее. В частности, пояснил Артамонов, валовой сбор сои составил 147 тыс. тонн, и этот результат, по его словам, не только значительно превышает показатель 2018 года, но и является рекордным для Липецкой области.

Говоря о географии сбора этой сельхозкультуры, он заметил, что лидером стал Данковский район, где собрали 30 тыс. тонн, а самая высокая урожайность сои отмечена в Елецком районе - 24,4 центнера с гектара.

Артамонов сообщил также, что рекордным нынешний год стал и для подсолнечника: его получено почти 510 тыс. тонн при средней урожайности в 28 центнеров с гектара. "Также в этом году липецкие аграрии получили самый большой за всю историю региона урожай рапса - 105 тыс. тонн", - сказал глава администрации региона.

Все это, пояснил он, демонстрирует большой аграрный потенциал региона. "Земледельцы это подтверждают и превосходят свои высокие достижения, но в то же время нам есть куда расти, нужно расширять границы и выходить в мировые лидеры, осваивать новые технологии и активнее внедрять научное земледелие", - сказал Артамонов.

В то же время глава региона напомнил, что область уже не первый год делает ставку на масличные культуры. Так, в Липецкой области в настоящее время работают шесть заводов, перерабатывающих подсолнечник, рапс, сою и лен. Кроме того, в двух районах - Елецком и Тербунском - создаются новые мощности по переработке рапса и сои.