Дефицит бюджета Бурятии в 2020 году может составить порядка 10%

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2020 год. Он предусматривает доходную часть в объеме 64,6 млрд рублей и расходную - в объеме 67,3 млрд рублей, сообщил во вторник председатель Счетной палаты Бурятии Евгений Пегасов на сессии регионального законодательного собрания.

Прогнозируемый общий объем доходов складывается из 37,2 млрд рублей безвозмездных поступлений и 27,4 млрд рублей собственных налоговых и неналоговых доходов. "Дефицит республиканского бюджета прогнозируется в сумме 2,7 млрд рублей (в 2019 году - 2,4 млрд рублей - прим. ТАСС), таким образом дефицит на 2020 год - 9,95% от общих собственных налоговых и неналоговых доходов, это не превысит максимально допустимые 15%", - пояснил он.

В качестве источников финансирования дефицита предлагается определить поступления от размещения государственных ценных бумаг Республики Бурятия в объеме 2 млрд рублей, а также положительную разницу между привлеченными и погашенными банковскими кредитами. "Предлагаемый проектом закона верхний предел госдолга на 1 января 2020 года составит 17,2 млрд рублей", - добавил Пегасов.

Как отметили в Минфине Бурятии, безусловным приоритетом проекта бюджета на будущий год является обеспечение социальных обязательств перед гражданами республики - на социальную поддержку граждан, в том числе в сфере семьи и детства, на развитие здравоохранения, культуры, спорта, летний отдых детей.

Депутат Народного Хурала, председатель Комитета по социальной политике Игорь Марковец предложил предусмотреть в бюджете расходы на поддержку молодых специалистов, чтобы удержать талантливую молодежь в регионе. "У нас лучшие ребята, добившиеся успехов, уезжают, - сказал он. - В Бурятии необходима программа, предусматривающая стимулы в виде высокой зарплаты, жилья для молодых специалистов".

После принятия проекта бюджета Бурятии в первом чтении главный финансовый документ региона будет обсуждаться и дорабатываться рабочими группами в Народном Хурале. Кроме того, ко второму чтению будут доведены объемы финансовой помощи из федерального бюджета.