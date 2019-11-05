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Выставка "Российская цифровая неделя" начнется в Риме 11 ноября

IT-специалисты представят представят технологические разработки на базе "прорывных информационно-коммуникационных технологий"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Выставка "Российская цифровая неделя", призванная показать достижения digital-сообщества РФ, начнется в Риме 11 ноября. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Федерального агентства Россотрудничество, которое организует мероприятие.

"Посетителей ожидает знакомство с самыми свежими наработками и достижениями российской digital-индустрии в таких сферах, как big data, разработка программного обеспечения, блокчейн, digital-сервисы, развитие интернет-платформ и многое другое", - сообщили в агентстве.

Ожидается, что российские программисты, аналитики, веб-дизайнеры, интернет-маркетологи, специалисты и руководители крупнейших и самых быстрорастущих российских компаний представят технологические разработки на базе "прорывных информационно-коммуникационных технологий" и расскажут, как и в каком направлении развивается российская цифровая сфера.

По словам начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки Россотрудничества Михаила Попова, целью проведения мероприятия является информирование европейских аудиторий о развитии российской цифровой экономики, а также содействие налаживанию деловых связей между российским и европейским digital-сообществом.

Выставка "Российская цифровая неделя" продолжает цикл мероприятий, посвященных российской "цифре" и проходящих под эгидой Россотрудничества в Европе. Ранее цикл лекций, семинаров и выставок прошел в Бельгии, следующей после Италии страной проведения цифровой недели станет Польша.

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ИталияРоссия
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