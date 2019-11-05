Спецтехнику гражданского и военного назначения планируется выпускать в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Специальную автомобильную технику для передвижения личного состава силовых ведомств планируется выпускать на предприятии "Болат" в Чеченской Республике, написал во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Чеченское производственное предприятие ООО "Болат" планирует наладить выпуск специальной автомобильной техники гражданского и военного назначения. Я присутствовал на презентации бронированного автомобиля "Болат". Это первый опытный образец, выпущенный чеченским предприятием", - написал он.

Кадыров добавил, что автомобиль грузоподъемностью в 6,8 т вместимостью до 14 человек предназначен для передвижения личного состава силовых ведомств, перевозки раненых, доставки грузов, а также для буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.

"Корпус способен защитить от любого стрелкового автоматического оружия, бронебойно-зажигательных боеприпасов, гранат типа Ф-1, РГО, а также от безоболочных взрывных устройств массой до 4000 грамм в тротиловом эквиваленте. Максимальная скорость броневика до 120 км в час", - добавил глава Чечни.