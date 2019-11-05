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Специалисты ЦАГИ создали модель тяжелого транспортника "Слон" на замену Ан-124 "Руслан"

Наиболее трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик, отметили в Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н. Е. Жуковского

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") изготовили аэродинамическую модель нового тяжелого транспортного самолета "Слон", призванного заменить Ан-124 "Руслан". Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте института.

"Изготовление модели тяжелого транспортного самолета "Слон" велось поэтапно с применением высокоточных станков с ЧПУ (числовое программное управление - прим. ТАСС). Наиболее трудоемкой была работа над крылом, которое отличается сложной пространственной формой для обеспечения высоких аэродинамических характеристик на крейсерских режимах", - приводят в ЦАГИ слова заместителя начальника технологического отдела опытного производства научно-производственного комплекса института Андрея Сидорова.

Модель имеет следующие габариты: максимальная длина - около 1,63 м, размах крыла - почти 1,75 м, высота - чуть менее 0,5 м. Большая часть изделия выполнена из алюминиевых сплавов, а тяжело нагруженные элементы изготовлены из конструкционных сталей, максимальная масса модели - 120 кг.

"Конструкция изделия представляет собой гладкое крыло со съемными законцовками, фюзеляж, переставное палубное горизонтальное оперение с отклоняемыми двухсекционными рулями высоты, вертикальное оперение с отклоняемым двухсекционным рулем направления, проточные мотогондолы с пилонами и обтекатель шасси", - отметили в пресс-службе института.

В ЦАГИ добавили, что модель является трансформируемой - ее можно испытывать в различных конфигурациях. Кроме того, имеются широкие возможности для модификации элементов аэродинамической компоновки, включая изменение формы носовой и хвостовой части фюзеляжа, законцовок крыла, обтекателей шасси.

Ранее ученые ЦАГИ определили концепцию будущего воздушного судна и спроектировали его конструкцию. В ближайшее время начнутся исследования модели "Слона" в аэродинамической трубе переменной плотности для определения ее аэродинамических характеристик на крейсерских режимах. В следующем году планируется продолжить испытания в трубах Т-106 и Т-102, в частности изучить аэродинамику при взлете и посадке, а также провести визуализацию обтекания модели.

Новый тяжелый транспортный самолет

Самолет "Слон" призван прийти на замену советскому тяжелому дальнему транспортному воздушному судну Ан-124 "Руслан". Этот самолет предназначен для перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов на дальность порядка 7 тыс. км со скоростью 850 км/ч. Максимальная коммерческая нагрузка - 180 т (для сравнения, у Ан-124 - 120 т). Необходимая длина взлетно-посадочной полосы - 3 км.

"Слон" проектируется под российские перспективные двухконтурные турбовентиляторные двигатели ПД-35. Работа выполняется по госконтракту с Минпромторгом России в рамках научно-исследовательской работы "Магистраль-технологии".

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