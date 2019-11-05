Минфин Белоруссии направит на погашение внешнего долга в 2020 году $500 млн из резерва

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии направит на погашение внешнего долга в 2020 году $500 млн из своего резерва. Об этом заявил во вторник министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, выступая в парламенте.

"С учетом выпадающих доходов бюджета, связанных с работой нефтегазовой сферы, мы вынуждены направить часть остатков республиканского бюджета, сформированных в валюте, на исполнение платежей по внешнему государственному долгу, - сказал министр. - Планируется направить на эти цели $500 млн резервов министерства финансов в иностранной валюте, что составляет около 10% всех накопленных резервов".