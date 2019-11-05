Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минфин Белоруссии направит на погашение внешнего долга в 2020 году $500 млн из резерва

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии направит на погашение внешнего долга в 2020 году $500 млн из своего резерва. Об этом заявил во вторник министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, выступая в парламенте.

"С учетом выпадающих доходов бюджета, связанных с работой нефтегазовой сферы, мы вынуждены направить часть остатков республиканского бюджета, сформированных в валюте, на исполнение платежей по внешнему государственному долгу, - сказал министр. - Планируется направить на эти цели $500 млн резервов министерства финансов в иностранной валюте, что составляет около 10% всех накопленных резервов".

Теги
Белоруссия
Реклама на ТАСС
Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 8,5%
Новые иномарки в среднем подорожали до 1,795 млн рублей, сообщили в агентстве "Автостат"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС