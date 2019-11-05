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Совет директоров "Татнефти" 13 ноября обсудит рекомендации по дивидендам за девять месяцев

На совещании также планируется назначить дату собрания акционеров

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 13 ноября 2019 года обсудит вопрос о промежуточных дивидендах за девять месяцев 2019 года и созовет по этому поводу внеочередное собрание акционеров. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с повесткой заседания.

"Татнефть" во вторник опубликовала сообщение о существенном факте, в котором говорится лишь о назначении даты заседания совета директоров, который должен созвать внеочередное собрание акционеров. По словам собеседника ТАСС, на нем планируется обсудить рекомендации по дивидендам компании за девять месяцев 2019 года и назначить дату собрания акционеров.

По итогам 2019 года прибыль "Татнефти" может оказаться ниже уровня 2018 года, говорил в интервью ТАСС в октябре глава компании Наиль Маганов. Для того, чтобы сохранить высокий уровень выплат по итогам года, компания может рассмотреть вопрос о выплате дивидендов и за первый квартал 2020 года.

По итогам 2018 года "Татнефть" направила на дивиденды 84,91 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции с учетом выплат за шесть и девять месяцев прошлого года. Общая сумма дивидендов была равна 100% чистой прибыли компании по РСБУ, или 197,5 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике компании, "Татнефть" направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше.

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