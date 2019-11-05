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Эрнст назвал ошибкой создание в России телевизионных мультиплексов

Генеральный директор Первого канала считает, что эту фазу развития технологий стоило пропустить и сосредоточиться на технологии 5G

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст считает ошибкой создание в России цифровых мультиплексов, которые не способны поддерживать современные форматы вещания HD и Super-HD. По его мнению, эту фазу развития технологий стране стоило пропустить и сосредоточиться на технологии 5G.

"Изменения, которые произошли в прошедшие годы, и в частности в этом году, в связи с введением двух мультиплексов - в значительной степени трагическая ошибка. Обычно у нас не хватает денег на то, чтобы участвовать во всех технических фазах западного мира. Мы обычно пропускаем какие-то и удачно вписывается в базовые. В данном случае мультиплексы - это фаза, которую можно было бы пропустить", - сказал он во вторник на конгрессе Национальной ассоциации радиовещателей.

По словам Эрнста, внедренная технология на данном этапе для России была "совершенно не очевидной" и могла быть пролоббирована определенными группами влияния. "В итоге мы получили систему, которая даже не может показывать сигналы в качестве HD. А HD - это уже устаревший формат, нужно переходить в Super-HD, а существующие мультиплексы даже не позволяют перейти в HD", - указал он.

"Нам надо было уходить в 5G, в гораздо менее уязвимую систему", - подытожил Эрнст.

Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", Россия - 24, НТВ, Матч ТВ, Пятый канал, "Карусель", "Россия-К", ОТР и ТВ Центр. Второй объединяет РЕН ТВ, СПАС, СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", ТНТ, МИР, Муз-ТВ.

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