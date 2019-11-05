Объем выдачи кредитов жителям КБР за девять месяцев 2019 года вырос на 16,5%

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Банки предоставили населению Кабардино-Балкарии (КБР) более 23 млрд рублей кредитов за девять месяцев 2019 года, что на 16,5% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Отделения - Национальный банк по КБР Южного главного управления Центрального банка РФ.

"Объем предоставленных жителям КБР кредитов за январь-сентябрь текущего года составил 23,3 млрд рублей. Это выше объема выдачи за аналогичный период прошлого года на 16,5%. Розничный кредитный портфель по данным на 1 октября 2019 года составил 46,3 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 19%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост розничного кредитного портфеля сопровождался снижением уровня просроченной задолженности физических лиц. Ее доля в розничном кредитном портфеле за год снизилась на 2,1 процентного пункта и составила 5,8%.

"Такая динамика просроченной задолженности связана с рефинансированием займов населения за счет вновь выданных кредитов с более выгодными ценовыми условиями. Кроме того, способствует улучшению качества розничного кредитного портфеля и повышение платежной дисциплины заемщиков региона", - цитирует пресс-служба управляющего отделением Анатолия Тхамокова.