Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Объем выдачи кредитов жителям КБР за девять месяцев 2019 года вырос на 16,5%

Банки выдали жителям республики кредитов на общую сумму 23,3 млрд рублей

НАЛЬЧИК, 5 ноября. /ТАСС/. Банки предоставили населению Кабардино-Балкарии (КБР) более 23 млрд рублей кредитов за девять месяцев 2019 года, что на 16,5% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила во вторник журналистам пресс-служба Отделения - Национальный банк по КБР Южного главного управления Центрального банка РФ.

"Объем предоставленных жителям КБР кредитов за январь-сентябрь текущего года составил 23,3 млрд рублей. Это выше объема выдачи за аналогичный период прошлого года на 16,5%. Розничный кредитный портфель по данным на 1 октября 2019 года составил 46,3 млрд рублей, увеличившись за год более чем на 19%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост розничного кредитного портфеля сопровождался снижением уровня просроченной задолженности физических лиц. Ее доля в розничном кредитном портфеле за год снизилась на 2,1 процентного пункта и составила 5,8%.

"Такая динамика просроченной задолженности связана с рефинансированием займов населения за счет вновь выданных кредитов с более выгодными ценовыми условиями. Кроме того, способствует улучшению качества розничного кредитного портфеля и повышение платежной дисциплины заемщиков региона", - цитирует пресс-служба управляющего отделением Анатолия Тхамокова.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
Реклама на ТАСС
Астраханский завод "Красные баррикады" может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
И.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов региона Денис Афанасьев отметил, что включение завода в ОЭЗ будет способствовать более быстрому восстановлению производственной деятельности предприятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС