В Северной Осетии планируют к 2025 году увеличить производство рыбы в 30 раз

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Производство товарной рыбы, в частности, осетровых и форели планируют в Северной Осетии увеличить в ближайшие пять лет с 1 тыс. до 30 тыс. т за счет программы импортозамещения. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"Сегодня рыбоводство в Северной Осетии - одна из активно развивающихся отраслей сельского хозяйства. До конца этого года производство товарной рыбы в регионе составит 2,5 тыс. т. Природно-климатические условия и темпы развития бизнеса позволят в ближайшие пять лет поднять эту планку до 30 тыс. т в год", - сказал он.

Эксперты считают условия для выращивания рыбы, в частности, форели и осетровых, в Северной Осетии уникальными, поскольку в республике много источников чистой, не замерзающей зимой родниковой воды. И если в 2017 году в республике вырастили всего 340 т рыбы, то к концу 2018 года благодаря активности предпринимателей удалось увеличить ее производство до 978 т, добавил Вазиев.

Площадь республиканского прудового фонда, имеющего рыбохозяйственное значение, составляет 1867,44 га, из которых 1278,6 га используют для разведения растительноядных видов рыб, 248,2 га - для разведения лососевых и осетровых пород. По прогнозам республиканского Минсельхоза, благодаря грантовой поддержке в республике начнут разводить рыбу на 100 га водного пространства.