Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters: Саудовская Аравия разместит на рынке не более 2% Saudi Aramco

Торги акциями должны начаться 11 декабря на саудовской бирже Tadawul

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия планирует разместить на бирже 2% акций государственной Saudi Aramco в ходе крупнейшего в истории IPO, которое было недавно официально одобрено властями. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.

На эту тему
Теперь в декабре 2019 года? Что известно о планах Saudi Aramco по выходу на биржу

Road show акций Aramco стартует 18 ноября с объявлением цены 5 декабря 2019 года, отмечает агентство. Торги акциями должны начаться 11 декабря на саудовской бирже Tadawul.

Официально власти Саудовской Аравии одобрили листинг государственной и крупнейшей в мире по добыче нефти Saudi Aramco в воскресенье, 3 ноября. Соответствующее разрешение выпустил национальный комитет по рынку капиталов.

Впервые о планах продать рынку часть акций национальной компании в 2016 году сообщил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман, который заявил о намерении разместить 5% акций компании. При этом саму Aramco он оценивал в $2 трлн.

Однако по сообщениям СМИ, саудовские власти в итоге согласились на более низкую оценку компании - $1,6-1,8 млрд. При этом по оценкам разных банков, итоговая стоимость Aramco может оказаться еще меньше - $1,1 млрд.

Теги
Саудовская Аравия
Реклама на ТАСС
"Автодор" введет единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы
Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными, отмечается в сообщении госкомпании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС