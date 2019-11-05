ФАС опасается банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не исключает банкротства "целого ряда сахарных заводов" в связи с падением стоимости сахара. Об этом говорится в материалах экспертного совета при комитете Совета Федерации по АПК к заседанию по развитию рынка сахара в России.

"ФАС озабочена складывающейся на рынке сахара ситуацией в связи с беспрецедентным падением цен на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов на внутреннем рынке. Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, в среднесрочной перспективе это может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов и прежде всего тех, которые не входят в вертикально-интегрированные агрохолдинги", - говорится в материалах.

Многие из таких заводов являются градообразующими предприятиями, обеспечивающими налоговые поступления в региональный бюджет. Согласно прогнозам ФАС, банкротства могут привести к существенному изменению расстановки сил на этом рынке и возникновению доминирующих компаний. "В условиях ограниченности и неэластичности спроса на внутреннем рынке поставки сахара на экспорт могут стать решением проблемы поддержания на рынке оптимальных цен, обеспечивающих уровень собственного производства сахара, позволяющих полностью обеспечить потребности внутреннего рынка, и не допустить ухудшения состояния конкуренции", - считают в антимонопольном ведомстве.

По данным ФАС, всего в России действуют 75 сахарных заводов, расположенных в 22 регионах страны. Большинство из них расположены в свеклосеющих регионах европейской части страны.

В ведомстве отмечают, что производство и переработка сахарной свеклы носят сезонный характер, следовательно, для рынка сахара характерно сезонное колебание цен. "Также рынок существенно реагирует на предложения по сахару. Превышение предложения с учетом переходящих остатков над объемом потребления приводит к значительному снижению цен", - добавили в ФАС.

По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребление, что привело к формированию товарных запасов сахара. В сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в России может составить более 6,7 млн тонн при потреблении 5,8-5,9 млн тонн, заключили в ФАС.

В конце сентября на портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, которым разрешается совместный экспорт производителями белого сахара или свекловичного сахара-сырца. При этом объем экспорта товаров в рамках такого соглашения не должен превышать допустимый объем, установленный Минсельхозом РФ.

ФАС - разработчик документа - полагает, что совместный объем производства компаний, которые смогут заключать такие соглашения, должен составлять не менее 70% сахара в России. Предложение ФАС о предоставлении права производителям сахара заключать соглашения о формировании объединений с целью экспорта поддержал Минсельхоз.