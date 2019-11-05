Эксперт: российские приложения должны свободно попадать в реестр ПО для предустановки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Для реализации закона о предустановке ПО продукты российских разработчиков должны свободно попадать в реестр приложений для предустановки. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сказал директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

"При реализации данного законопроекта как раз не должно быть создано какой-то конкуренции между российскими разработчиками ПО. Те, компании, которые разрабатывают что-то новое, должны включаться в реестр или процесс безбарьерно. Но всегда выбор будет оставаться за потребителем, потому что только он может принять решение, какими приложениями пользоваться в конечном счете, это уже дело маркетинга и качества самого продукта. Нужно предусмотреть механизм безбарьерного попадания в этот реестр (отечественного ПО для предустановки - прим. ТАСС), чтобы новые разработки имели перспективу", - сказал он.

При этом Массух отметил, что оценивает законопроект положительно. "Мы знаем примеры, когда крупные западные компании блокировали или минимизировали работу конкурентных приложений на тех или иных гаджетах. Мы наблюдали это в случае с "Яндекс" и Google, например. И в данном случае обязательная предустановка является практически единственным способом преодоления вот этих барьеров конкурентной борьбы", - пояснил он.

О законопроекте

Законопроектом предлагается определить, что при продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart-TV. Перечень отдельных видов технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ для таких товаров, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки определяются правительством РФ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.