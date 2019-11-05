Xiaomi представила свои первые смарт-часы

ТАСС, 5 ноября. Китайская компания Xiaomi представила свою первую модель смарт-часов и начала принимать на них предварительные заказы. Об этом сообщается во вторник на странице производителя в социальной сети Weibo.

Часы оснащены сенсорным AMOLED-экраном диагональю 1,78 дюйма (около 4,5 см), а их аккумулятор емкостью 570 миллиампер-час рассчитан на 36 часов непрерывной работы.

Устройство во многом обладает функционалом смартфона: оно позволяет звонить, пользоваться интернетом, расплачиваться за покупки благодаря модулю NFC, а также загружать приложения. Все эти функции доступны в автономном режиме, и обладателю гаджета не обязательно подключать его к телефону. Устройство работает в стандарте 4G.

Продажи базовой модели часов начнутся 11 ноября, стоимость новинки составит 1299 юаней (около $185), а премиальной модели - 1999 юаней (примерно $285).