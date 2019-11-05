Минкомсвязь: федеральные телеканалы экономически не заинтересованы в переходе на HD-формат

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не считает программу создания цифровых мультиплексов в России ошибкой, при этом федеральные каналы не заинтересованы в переходе на HD-формат экономически. Такое мнение высказал во вторник ТАСС замглавы министерства Алексей Волин.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст ранее назвал ошибкой создание в России цифровых мультиплексов, которые не способны поддерживать современные форматы вещания HD и Super-HD. По его мнению, эту фазу развития технологий в стране стоило пропустить и сосредоточиться на технологии 5G.

"Минкомсвязь не считает программу цифровизации российского телевидения ошибкой, потому что за счет ее реализации свыше 50 млн человек смогли радикально улучшить свое медиапотребление. Это те люди, у кого 10 лет назад было два-три канала, а сегодня они принимают 20 каналов", - отметил он.

При этом Волин уверен, что за счет улучшения качества медиапотребления серьезно повысилась конкуренция на телерынке, и это "тяжело сказалось на позициях традиционных каналов-лидеров". По его мнению, к переходу на HD-формат не готовы сами федеральные каналы.

"Пять лет тому назад в пяти городах-миллионниках Минкомсвязь и Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) разработали частоту, которая позволяла бы трем телеканалам передавать качество HD, было приобретено оборудование. Мы предложили федеральным каналам, включая Первый, начать вещание в HD, но все каналы от этого отказались, сказав, что им это экономически неинтересно", - пояснил Волин.

Переход на цифровое ТВ

Переход на цифровое вещание в России произошел в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, прошел в несколько этапов: 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.

Мультиплекс - пакет цифровых телевизионных каналов, транслирующийся одним передатчиком. Обычно занимает одну частоту. В цифровом эфирном телевидении мультиплекс включает 10 телеканалов. В первый мультиплекс входят Первый канал, "Россия-1", "Россия 24", НТВ, "Матч ТВ", Пятый канал, "Карусель", "Россия-К", ОТР и "ТВ Центр". Второй объединяет "Рен-ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница!", "Звезда", ТНТ, "Мир", "Муз-ТВ".