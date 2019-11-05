Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Ульяновской области намерены развивать солнечную энергетику в регионе

За счет энергии ветра в регионе восполняется порядка 10% потребности в электроэнергии

УЛЬЯНОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во вторник поручил главам муниципальных образований сформировать перечень учреждений, в которых можно установить солнечные батареи для выработки альтернативной энергии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня дал поручение главам муниципальных образований представить предложения по пилотным учреждениям для установки солнечных батарей", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Морозов привел в пример Ульяновскую районную больницу, на крыше которой установлены солнечные батареи. "Самостоятельная генерация электроэнергии позволяет закрыть до 75% потребности базового комплекса больничных зданий", - отметил глава области.

По его словам, за счет энергии ветра в регионе восполняется порядка 10% потребности в электроэнергии. "В планах в ближайшее время продолжить строить новые ветропарки в удаленных сельских муниципальных образованиях нашего региона. Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить почти в шесть раз", - уточнил Морозов.

Теги
РоссияУльяновская область
Реклама на ТАСС
Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС