Власти Ульяновской области намерены развивать солнечную энергетику в регионе

УЛЬЯНОВСК, 5 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов во вторник поручил главам муниципальных образований сформировать перечень учреждений, в которых можно установить солнечные батареи для выработки альтернативной энергии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня дал поручение главам муниципальных образований представить предложения по пилотным учреждениям для установки солнечных батарей", - привели в пресс-службе слова губернатора.

Морозов привел в пример Ульяновскую районную больницу, на крыше которой установлены солнечные батареи. "Самостоятельная генерация электроэнергии позволяет закрыть до 75% потребности базового комплекса больничных зданий", - отметил глава области.

По его словам, за счет энергии ветра в регионе восполняется порядка 10% потребности в электроэнергии. "В планах в ближайшее время продолжить строить новые ветропарки в удаленных сельских муниципальных образованиях нашего региона. Наша цель - ежегодно вводить новые мощности и в ближайшие три-четыре года суммарно довести их до 500 МВт, то есть увеличить почти в шесть раз", - уточнил Морозов.