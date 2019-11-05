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"Автодор" введет единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы

Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными, отмечается в сообщении госкомпании

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Автодор" планирует ввести единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы (ПВП), говорится в сообщении госкомпании

"Государственная компания "Автодор" разработала концепцию предварительного информирования пользователей при подъезде и пересечении пунктов взимания платы, - отмечается в сообщении. - Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными".

Согласно концепции, выделенные безостановочные полосы для оплаты только транспондером обозначат знаками зеленого цвета. Они будут располагаться в крайних левых и реверсивных полосах ПВП. Что касается оплаты через кассира-оператора или аппарат приема платежей, то такие полосы будут оснащены знаками желтого цвета, их расположат в центральной части ПВП.

Полосы для движения негабаритного транспорта (с присутствием кассира-оператора) обозначат знаками желтого цвета с белой горизонтальной полосой в нижней части знака, на которой указывается ширина полосы. Эти полосы будут находиться в крайней правой полосе ПВП. Реверсивные полосы для оплаты по транспондеру, где в качестве средства информирования используются призмадинамические установки, обозначат знаками зеленого цвета (или знаком "Въезд запрещен", если полоса отдана встречному потоку). Такие полосы расположатся левее оси дороги по направлению движения, уточнили в "Автодоре".

Предполагается, что знаки будут читаться с расстояния 150 м по основному ходу движения и не менее 100 м при заезде с примыкающей автодороги.

В госкомпании также пояснили, что обозначения полос существуют и сейчас, однако участки строились и оборудовались в разное время, ими управляют разные операторы, потому на ПВП размещены различные знаки индивидуального проектирования. Унификация организации движения на ПВП позволит водителям лучше ориентироваться, уверены в "Автодоре".

"Замедления в движении перед ПВП на скоростных участках автодорог нередко возникают из-за того, что водители не успевают сориентироваться, - пояснили в госкомпании. - В результате желающие оплатить наличными или с помощью банковской карты оказываются в рядах для машин с транспондерами, где нет операторов. Тогда шлагбаум не открывается, водитель вынужден сдавать назад для переезда в другую полосу, но его машину уже "поджимают" сзади, поэтому маневр занимает немало времени, и возле ПВП возникает затор".

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