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Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому"

Нужно вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого варианта" всех вопросов, отметил глава Минэнерго
Министр энергетики РФ Александр Новак Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Министр энергетики РФ Александр Новак
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.

"Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу", - сказал Новак.

"Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого варианта" всех вопросов, касающихся споров между нами, и не рождать новых, абсурдных исков", - добавил министр.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичУкраинаРоссия
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