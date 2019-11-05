Новак назвал абсурдными новые иски "Нафтогаза" к "Газпрому"

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний. Об этом журналистам сообщил глава российского Минэнерго Александр Новак.

"Это явно действия, не направленные на улучшение взаимоотношений и выстраивание взаимоотношений между партнерами. Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу", - сказал Новак.

"Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе "нулевого варианта" всех вопросов, касающихся споров между нами, и не рождать новых, абсурдных исков", - добавил министр.