Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минэнерго выступило против введения налога на добычу попутного нефтяного газа

В министерстве заявили, что это может привести к серьезным последствиям для стоимости попутного нефтяного газа для потребителей и для тех, кто его использует

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России выступило против предложения Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета из-за льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Это нецелесообразно с точки зрения налогообложения попутного нефтяного газа, это может привести к серьезным последствиям для стоимости попутного нефтяного газа для потребителей и для тех, кто его использует. Он сегодня используется в выработке электроэнергии, производстве нефтегазохимической продукции, поэтому мы не видим в этом необходимости и целесообразности", - сказал Новак.

Выпадающие доходы от льгот для Приобского месторождения, по его словам, будут компенсированы за счет дополнительных инвестиций и объемов добычи.

"Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению льготы сроком на 10 лет в виде вычета из НДПИ (46 млрд рублей в год) по аналогии со льготами для Самотлорского месторождения. Приобское месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%), что делает добычу нерентабельной. С помощью льгот рентабельность можно увеличить, пояснял глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов пояснял, что попутный газ - это полезное ископаемое, которое в отличии от все полезных ископаемых имеет нулевую ренту, а это недопустимо.

Минфин предлагает распространить налог на ПНГ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичРоссия
Реклама на ТАСС
"Автодор" введет единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы
Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными, отмечается в сообщении госкомпании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС