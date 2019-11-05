Минэнерго выступило против введения налога на добычу попутного нефтяного газа

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Минэнерго России выступило против предложения Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета из-за льгот для Приобского месторождения "Роснефти" и "Газпром нефти". Об этом журналистам сообщил министр энергетики Александр Новак.

"Это нецелесообразно с точки зрения налогообложения попутного нефтяного газа, это может привести к серьезным последствиям для стоимости попутного нефтяного газа для потребителей и для тех, кто его использует. Он сегодня используется в выработке электроэнергии, производстве нефтегазохимической продукции, поэтому мы не видим в этом необходимости и целесообразности", - сказал Новак.

Выпадающие доходы от льгот для Приобского месторождения, по его словам, будут компенсированы за счет дополнительных инвестиций и объемов добычи.

"Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению льготы сроком на 10 лет в виде вычета из НДПИ (46 млрд рублей в год) по аналогии со льготами для Самотлорского месторождения. Приобское месторождение является высоокобводненным (доля воды в нефтяной смеси выше 90%), что делает добычу нерентабельной. С помощью льгот рентабельность можно увеличить, пояснял глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов пояснял, что попутный газ - это полезное ископаемое, которое в отличии от все полезных ископаемых имеет нулевую ренту, а это недопустимо.

Минфин предлагает распространить налог на ПНГ, чтобы компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета из-за льгот для Приобского месторождения.