В ВТБ пока не рассматривают свою стратегию без санкций в отношении России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ВТБ научился работать в условиях санкций и пока не рассматривает сценарий без ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью французскому изданию Les Echos.

"ВТБ научился работать в условиях санкций. Наша трехлетняя стратегия принимает их во внимание. Мы не рассматриваем какой-либо сценарий без них. Все зависит от развития геополитических событий", - сказал он.

При этом банкир допустил возможность улучшения отношений между Россией и Украиной с приходом нового главы украинского государства Владимира Зеленского. "После избрания Владимира Зеленского в Киеве у нас появилась надежда на то, что между Россией и Украиной может быть некоторое сотрудничество и санкции могут быть смягчены", - считает Костин.

"Что касается американских санкций, для этого еще слишком рано. В США должно что-то измениться. Я не понимаю, почему они приняли меры против меня как против "высокопоставленного представителя" правительства, поскольку я никогда им не был. Они говорили, что причиной является Сирия, где я никогда не был, и с которой мы никогда не работали, хакерские атаки и подрыв американской демократии. Это абсолютный нонсенс", - добавил Костин.

Ранее глава ВТБ заявлял, что не ожидает усиления экономических ограничений в отношении России и рассматривает текущий период как этап санкционной паузы.