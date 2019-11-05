Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ВТБ пока не рассматривают свою стратегию без санкций в отношении России

Глава банка Андрей Костин заявил, что все зависит от развития геополитических событий

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. ВТБ научился работать в условиях санкций и пока не рассматривает сценарий без ограничительных мер в отношении России. Об этом заявил глава банка Андрей Костин в интервью французскому изданию Les Echos.

"ВТБ научился работать в условиях санкций. Наша трехлетняя стратегия принимает их во внимание. Мы не рассматриваем какой-либо сценарий без них. Все зависит от развития геополитических событий", - сказал он.

При этом банкир допустил возможность улучшения отношений между Россией и Украиной с приходом нового главы украинского государства Владимира Зеленского. "После избрания Владимира Зеленского в Киеве у нас появилась надежда на то, что между Россией и Украиной может быть некоторое сотрудничество и санкции могут быть смягчены", - считает Костин.

"Что касается американских санкций, для этого еще слишком рано. В США должно что-то измениться. Я не понимаю, почему они приняли меры против меня как против "высокопоставленного представителя" правительства, поскольку я никогда им не был. Они говорили, что причиной является Сирия, где я никогда не был, и с которой мы никогда не работали, хакерские атаки и подрыв американской демократии. Это абсолютный нонсенс", - добавил Костин.

Ранее глава ВТБ заявлял, что не ожидает усиления экономических ограничений в отношении России и рассматривает текущий период как этап санкционной паузы.

Теги
УкраинаСШАРоссияКостин, Андрей Леонидович
Реклама на ТАСС
"Автодор" введет единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы
Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными, отмечается в сообщении госкомпании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС