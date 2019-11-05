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Цена нефти превысила $63 за баррель

В то же время курс доллара к рублю вырос до 63,59 рубля
Описание
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла по состоянию на 18:43 мск на 1,61%, до $63,13 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше уровня $63 за баррель 24 сентября 2019 года.

Цена фьючерса нефти WTI (Light Sweet) увеличивается на 1,34% - до $47,3 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 18:55 мск.

В то же время курс доллара к рублю на Московской бирже растет на 0,09% - до 63,595 рубля, курс евро по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов снизился на 0,76% и составил 70,413 рубля.

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