Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главгосэкспертиза одобрила проект строительства эстакадных съездов возле "Лахта центра"

Стоимость проекта оценивается в 4,2 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту строительства съездов с Приморского шоссе для присоединения делового квартала многофункционального комплекса "Лахта Центр" к дорожно-уличной сети города, сообщает пресс-служба ведомства.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости строительства съездов с Приморского шоссе, обеспечивающих подключение делового квартала "Лахта центр" к дорожно-уличной сети Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Проект реконструкции Приморского шоссе, в рамках которого будут построены эстакадные съезды с территории "Лахта центра" на автомагистраль и на улицу Савушкина, оценивается в 4,2 млрд рублей.

Первый съезд протяженностью около 980 метров будет построен от Приморского шоссе до перспективного кольцевого пересечения у "Лахта Центра". Второй съезд протяженностью около 440 м построят от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина.

Самым высоким небоскребом Европы (462 метра) башня стала в октябре 2017 года, обойдя башню "Федерация" в Москве, высота которой составляет 374 метра. В "Лахта центре" расположится штаб-квартира "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. квадратных метров на 86 этажах. Еще около 10 тыс. квадратных метров офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
"Автодор" введет единую систему знаков для проезда через пункты взимания платы
Новая концепция позволит сделать все обозначения расположения типов полос на ПВП едиными, отмечается в сообщении госкомпании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС