Главгосэкспертиза одобрила проект строительства эстакадных съездов возле "Лахта центра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту строительства съездов с Приморского шоссе для присоединения делового квартала многофункционального комплекса "Лахта Центр" к дорожно-уличной сети города, сообщает пресс-служба ведомства.

"Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку достоверности определения сметной стоимости строительства съездов с Приморского шоссе, обеспечивающих подключение делового квартала "Лахта центр" к дорожно-уличной сети Санкт-Петербурга. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Проект реконструкции Приморского шоссе, в рамках которого будут построены эстакадные съезды с территории "Лахта центра" на автомагистраль и на улицу Савушкина, оценивается в 4,2 млрд рублей.

Первый съезд протяженностью около 980 метров будет построен от Приморского шоссе до перспективного кольцевого пересечения у "Лахта Центра". Второй съезд протяженностью около 440 м построят от перспективного кольцевого пересечения до Приморского проспекта и улицы Савушкина.

Самым высоким небоскребом Европы (462 метра) башня стала в октябре 2017 года, обойдя башню "Федерация" в Москве, высота которой составляет 374 метра. В "Лахта центре" расположится штаб-квартира "Газпрома". По планам девелопера, офисные помещения будут преимущественно сосредоточены в башне и займут в ней 129,9 тыс. квадратных метров на 86 этажах. Еще около 10 тыс. квадратных метров офисных площадей расположатся в помещениях многофункционального здания.