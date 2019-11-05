В Госдепе заявили, что "Северный поток - 2" угрожает приоритетам США по энергобезопасности

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Строящийся газопровод "Северный поток - 2" ставит под угрозу приоритеты США, связанные с энергетической безопасностью европейских стран. Об этом сообщил во вторник во время телефонной беседы с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга в преддверии визита госсекретаря Майкла Помпео в ФРГ.

"Вам известно о нашей позиции по этому [трубопроводу], она связана с энергетической безопасностью наших европейских партнеров и союзников. Это давний стратегический приоритет Соединенных Штатов и, как мы надеемся, для наших союзников тоже. Мы всегда считали, что "Северный поток - 2" ставит под угрозу этот приоритет тем, что делает европейские государства и наших союзников более зависимыми от источников энергии одной страны", - утверждал дипломат.

По версии представителя Госдепартамента, трубопровод - "не чисто коммерческий проект, это в первую очередь политический инструмент". "Мы регулярно выражали свою обеспокоенность [в связи со строительством газопровода]. Это инструмент, с помощью которого Россия стремится использовать энергоносители для продвижения российской геополитической программы", - полагает дипломат.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства не стал уточнять, будет ли обсуждать Помпео с представителями германского правительства строительство газопровода. "Что касается наших переговоров с Германией, я не могу прогнозировать [обсуждение темы газопровода], у нас очень много проблем, которым нужно уделить особое внимание", - добавил он.

Nord Stream 2 заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%. Проектный срок завершения работ - конец 2019 года. Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер прогнозировал, что на прокладку участка трубопровода через датские воды потребуется порядка пяти недель после получения разрешения властей страны.

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