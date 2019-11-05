Госдума обсудит ограничение предельного займа в ломбардах и заслушает министра энергетики

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект, регулирующий деятельность ломбардов в России, в частности, ограничивающий размер максимального займа. В случае принятия закон может вступить в силу через шесть месяцев со дня опубликования. Законопроект представит замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

Также Госдума рассмотрит сопутствующий законопроект - поправки в Налоговый кодекс в части установления размера госпошлины за внесение сведений о юрлице в государственный реестр ломбардов.

Согласно основному законопроекту, инициированному правительством РФ, размер максимального займа не должен превышать оценочную стоимость заложенной вещи. До 300 тыс. рублей будет увеличена предельная сумма оценки, обязательная для проведения торгов при реализации невостребованного имущества. Кроме того, предполагается объединение в одном документе залогового билета и индивидуальных условий займа, форма залогового билета будет утверждаться Банком России.

В соответствии с проектом закона, вводится запрет на использование слова "ломбард" в наименовании юридических лиц, сведения о которых не внесены в госреестр ломбардов или которые только собираются получить статус ломбарда. Устанавливается, что юрлицо приобретает статус ломбарда со дня внесения Банком России сведений о нем в госреестр ломбардов и утрачивает статус ломбарда со дня исключения этих сведений из реестра. Ломбардам необходимо будет подать документы на включение в госреестр Банка России в течение одного года.

Ломбардам будут разрешены иные виды деятельности, в частности они получат право выступать в качестве банковского платежного агента и право сдавать в аренду недвижимое имущество.

Проект закона предполагает продление времени работы ломбардов на три часа - до 23:00. Сейчас ломбарды могут работать с 8:00 до 20:00. По состоянию на 2 августа 2019 года в реестр ломбардов Банка России входят 10485 организаций.

Также на заседании в среду в рамках "правительственного часа" депутаты заслушают информацию министра энергетики РФ Александра Новака на тему: "Развитие электроэнергетики страны: основные достижения, проблемы и пути их решения".